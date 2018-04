Spaccio di droga sul lungomare di Chiavari, arrestato

I poliziotti del commissariato Chiavari, dopo vari appostamenti nei pressi dei giardini limitrofi al porto turistico, ieri pomeriggio hanno assistito allo scambio di una dose di marijuana tra un 30enne marocchino già noto alle forze di polizia e due giovanissimi chiavaresi.

Dopo aver fermato e sanzionato gli acquirenti per il consumo dello stupefacente, i poliziotti hanno raggiunto il marocchino, trovandolo in possesso di altra sostanza e del denaro appena ricevuto. Lo straniero è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato giudicato con rito direttissimo questa mattina.