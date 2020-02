Chiavari, in casa oltre 1 kg di marijuana: arrestato pusher 19enne

Oltre un chilogrammo di marijuana a casa suddivisi in decine di dosi già preparate e pronte per essere vendute. È quanto hanno trovato gli agenti del commissariato di Chiavari nell’appartamento di un 19enne residente in città, sorpreso nel pomeriggio di lunedì a confabulare in modo sospetto con alcuni coetanei.

I poliziotti lo hanno fermato riconoscendolo come un volto noto proprio per precedenti di spaccio. Durante il controllo si è mostrato molto nervoso e, incalzato dagli agenti, ha consegnato un involucro contenente marijuana. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare, che ha consentito ai poliziotti di trovare 1.311 grammi di marijuana suddivisi in involucri termosaldati sparsi nelle varie stanze dell’abitazione, due bilancini di precisione e materiale per confezionare altre dosi.

Il 19enne è stato dunque arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.