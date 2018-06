Sesso tra le auto a Chiavari, maxi multa di 10mila euro (a testa)

Si è lasciata andare alla passione più sfrenata, fra le auto, senza pensare che il luogo non era propriamente dei più appartati, la coppietta che si è vista recapitare una maxi multa a Chiavari.

È successo di notte nel parcheggio della Colmata, a due passi dal lungomare del comune rivierasco: sono stati gli agenti del commissariato che, impegnati in una perlustrazione per prevenire i furti sulle auto, hanno notato due persone in piedi fra le auto. I poliziotti le hanno illuminate con le torce, e hanno notato che si trattava di due quarantenni che stavano facendo sesso adagiati su un'automobile (di proprietà di uno dei due).

Visto che il parcheggio è solitamente molto frequentato, è scattata la multa. E che multa: i due amanti dovranno pagare una contravvenzione che va da 5mila a 30mila euro, che potranno estinguere pagando il doppio del minimo, ovvero 10mila euro a testa.