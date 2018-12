Dipendenti in nero ed evasione fiscale, guai per una scuola d’infanzia di Chiavari

Educatrici e addette alla mensa sorprese a lavorare senza un regolare contratto o comunque in orari e modalità diverse da quelle pattuite sulla carta, pranzi e merende serviti ai bambini senza avere le previste autorizzazioni igienico sanitarie, evasione fiscale totale su circa 200mila euro di ricavi: succede in una scuola d’infanzia di Chiavari, finita nei giorni scorsi nel mirino della Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio i locali e la documentazione scoprendo che il datore di lavoro aveva impiegato negli ultimi 3 anni 9 lavoratrici completamente in nero e 5 in maniera irregolare, facendole lavorare per più ore rispetto a quelle previste e pagandole poi “fuori busta”. I finanzieri hanno inoltre scoperto che la struttura, registrata ufficialmente come associazione, esercitava a tutti gli effetti un’attività con scopo di lucro, evadendo anche il fisco.

A completare il quadro il servizio mensa, svolto senza le autorizzazioni rilasciate dalla Asl per la prefazione e la somministrazione di alimenti e bevande a bambini tra i 3 e i 6 anni. Per la scuola d’infanzia è quindi scattata la sospensione immediata dell’attività e la sanzione da 30mila euro, oltre che l’intimazione a regolarizzare tutti i periodi di lavoro nero dei dipendenti e la sua posizione con il fisco.