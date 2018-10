Treno merci deraglia fra Chiavari e Santa Margherita

Circolazione ferroviaria rallentata, fra Chiavari e Santa Margherita Ligure, sulla linea La Spezia-Genova, per il deragliamento di un treno merci dell'impresa ferroviaria Captrain. Sono in corso le operazioni di recupero del carro sviato.

Per garantire la mobilità, Trenitalia ha apportato alcune modifiche all'offerta commerciale con cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni sia regionali sia a lunga percorrenza. I treni in viaggio registrano mediamente ritardi fino a 20 minuti. Informazioni di dettaglio e il programma dei treni in servizio sono consultabili sito web trenitalia.com o chiamando il call center gratuito 800 892021.

Per le attività di assistenza e di recupero del carro sviato sono operativi circa 50 fra tecnici di Rfi e addetti all'assistenza di Trenitalia.