Controlli dei carabinieri nel Tigullio, quattro denunce

Nell'ambito di un servizio coordinato, disposto dalla compagnia carabinieri di Chiavari e da quella di Santa Margherita, i militari hanno denunciato quattro persone.

A finire nei guai sono stati un 59enne di Chiavari, con pregiudizi di polizia, per essersi rifiutato di esibire ai militari operanti il proprio documento d'identità; un 57enne di Verbania, marinaio, pregiudicato, per guida in stato di ebbrezza alcolica (patente ritirata); un 21enne moldavo, residente a Chiavari, con pregiudizi di polizia, per non aver rispettato le prescrizioni della misura cautelare della detenzione domiciliare cui era sottoposto e un 48enne di Genova, con pregiudizi di polizia, sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di ebrezza alcoolica accertata mediante etilometro (patente ritirata).

Sono stati inoltre segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti due minorenni di Rapallo, trovati in possesso di una modica quantità di hashish.