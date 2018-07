Rapina due minorenni a Chiavari, arrestato

Si è avvicinato a due ragazzini all'interno del porto turistico di Chiavari e, dopo averli minacciati, ha rovistato all'interno dei loro zaini per poi rubare loro la somma di 12 euro. È successo nella serata di sabato 28 luglio. Un cittadino, che aveva assistito alla scena, dopo aver tranquillizzato i due ragazzini molto spaventati, ha immediatamente chiamato la polizia.

Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del ladro scovandolo all'interno di un autobus di linea parcheggiato nei pressi del porto dove il fuggiasco ha cercato di nascondersi.

Il 29enne colombiano, con svariati precedenti di polizia e trovato in possesso proprio dei 12 euro poco prima sottratti ai giovanissimi, è stato arrestato per il reato di rapina ai danni di due minori ed è stato processato per direttissima questa mattina.