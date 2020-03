Botte e minacce all'anziana madre, intervengono i Carabinieri

Offese, percosse, vessazioni e minacce all'anziana madre. I Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 43enne di Chiavari dopo essere intervenuti per sedare una lite la donna e il figlio di 43 anni, nella casa dove i due vivono insieme.

Ai militari la donna ha raccontato che gli episodi violenti duravano da diverso tempo e che il figlio aveva posto in essere nel tempo condotte offensive e vessatorie con botte e minacce.

Al termine dei dovuti accertamenti, quindi, i carabinieri hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni ed è stata invitata a rivolgersi ai centri anti violenza presenti sul territorio.