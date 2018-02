Rubano all'Oviesse, nei guai due giovani di 22 e 16 anni

Sono entrati all’Oviesse e hanno iniziato ad afferrare abiti dagli scaffali, ma all’uscita non si sono fermati alle casse e hanno proseguito fuori senza pagare.

Per questo motivo i carabinieri di Chiavari hanno arrestato un 22enne e denunciato un 16enne, sorpresi poco dopo il furto in piazza Roma.

A segnalare il fatto è stato il personale del grande magazzino, e una volta sul posto i militari hanno subito notato i due giovani fermandoli per un controllo. Addosso avevano la merce rubata, che è stata restituita. Sul 22enne pendevano precedenti di polizia specifici, ed è per questo che per lui è scattato l’arresto.