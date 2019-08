Baby ladri tentano furto in casa in pieno giorno, paura a Chiavari

Nella mattinata di giovedì 8 agosto 2019 i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno sorpreso due ladri che, intorno alle 12.30, stavano cercando di entrare in un appartamento di via Trieste.

I due, una 19enne e un 17enne entrambi di origini Rom e residenti in Lazio, sono stati notati mentre cercavano di aprire una porta con delle lastre di plastica ricavate da una flacone di shampoo. Durante la perquisizione personale i giovani sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso nonché alcuni calzini spaiati utilizzati per nascondere la refurtiva denaro e gioielli rubati.

Entrambi sono stati denunciati per furto in abitazione in concorso. Il minore è stato accompagnato presso un centro di accoglienza dato che nessun parente si è reso disponibile all’affidamento, mentre la ragazza è stata portata nel carcere di Pontremoli in quanto già colpita da due pregressi ordini di carcerazione.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini che, senza esporsi, hanno notato i ladri e chiamato le forze dell’ordine per segnalare le persone sospette.