Lavori alla rete, niente acqua a Chiavari

Per lavori di spostamento della rete idrica interferente con i canali delle acque bianche, Iren Acqua Tigullio sospenderà l'erogazione idrica giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17 in alcune vie del comune di Chiavari.

Le zone interessate sono piazza Generale Negri di Sanfront, via Piacenza lato fiume, via Entella lato fiume, via lungo Entella, via Ri lungo Entella, viale Sergio Kasman, via Gianotto Bado, via Ugolini, traversa di via Ugolini, via Giorgio Canale, via Damiano Chiesa, via Capitano Renato Orsi, via Aldo Gastaldi, corso Lavagna e via Pio X (basso).