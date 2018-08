Lavori in corso, niente acqua a Chiavari

Niente acqua in alcune vie di Chiavari lunedì 27 agosto 2018. Iren Acqua Tigullio ha comunicato che, per lavori di sostituzione delle valvole di intercettazione sulle tubazioni distributrici di Via Millo, sarà sospesa l’erogazione nella fascia di orario compresa tra le 14 e le 17:30.

Le vie coinvolte

Niente acqua, quindi, nelle seguenti vie del comune di Chiavari lunedì 27 agosto 2018:

Piazza san Giacomo

Via Mongiardini

Via Raggio angolo Via Vecchie Mura

Piazza Costa

Via Oneto

Vico dei Cogorno

Vico Sanguineti

Via Rupinaro - da Corso Millo a Via Raggio

Via Martiri - da Corso Millo a Via Oneto

Via Millo

Piazza Falcone

Via Marinetti

Salita Levaggi

Zone limitrofe

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorpidimento dell’acqua e di emulsione da aria che si risolveranno comunque in breve tempo.