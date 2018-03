Chiavari, appartamento in fiamme nella notte: distrutta una veranda

Attimi di paura nella tarda serata di martedì a Chiavari, in via Piacenza, per un incendio divampato in un appartamento.

A dare l’allarme i proprietari, che notando il fumo e le fiamme hanno chiamato i soccorsi e poi sono usciti mettendosi in salvo: all’arrivo dei Vigili del fuoco, la veranda dell’appartamento era ormai andata distrutta.

La squadra di Chiavari, arrivata con l’autoscala, ha subito avviato le operazioni di spegnimento. Presenti anche i carabinieri: le cause del rogo restano da chiarire.