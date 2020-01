Stipulano falso contratto, denunciati quattro giostrai

Nella mattinata di mercoledì 8 gennaio 2020 a Chiavari i carabinieri della locale stazione, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per truffa e sostituzione di persona in concorso 4 giostrai, tre uomini, tutti con pregiudizi di polizia, e una donna, di età compresa tra 34 e 45 anni.

I quattro, durante una sosta in via Preli a Chiavari con i propri camper, hanno falsamente stipulato un contratto di energia elettrica con una società di distribuzione, a nome e per conto di una donna, ignara di tutto, apponendo a sua insaputa una firma falsa sul contratto.

Le indagini hanno preso il via dopo la querela presentata dalla 63enne presso il comando stazione di Rimini Porto.