Ruba telefono all'interno di un bar, arrestato

Nei giorni scorsi a Chiavari un uomo, mentre si trovava all'interno di un bar, con una mossa fulminea si è impossessato del telefono cellulare di un cliente.

Bloccato poco dopo da un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della locale compagnia carabinieri, identificato in un 49enne, gravato di pregiudizi di polizia, trovato in possesso della refurtiva, poi restituita, è stato arrestato per furto aggravato.