Furti nei negozi di Chiavari, giovane denunciato

Un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Chiavari ha proceduto a fermare per un controllo un 27enne originario del Marocco.

Il giovane è stato trovato in possesso di numerosi articoli di abbigliamento e profumeria; non sapendo fornire una valida giustificazione, i militari sono risaliti alla provenienza degli articoli, scoprendo che erano stati tutti asportati il giorno precedente in esercizi commerciali di Chiavari.

Il 27enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione; la refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.