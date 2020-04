Festa in casa tra ragazzi, per sfuggire al controllo minorenne rischia di precipitare dal balcone

Ha rischiato di precipitare per tre piani per sfuggire al controllo della polizia, intervenuta dopo la segnalazione di una festa notturna in un appartamento.

È successo a Chiavari lunedì notte, protagonista della vicenda un minorenne che insieme ad alcuni amici si era ritrovato in un appartamento per afre una festa, in barba alle misure di contenimento del contagio da coronavirus. La musica alta, però, ha insospettito i vicini di casa che hanno chiamato la polizia.

Una volta arrivati, i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno visto che nell’abitazione del centro storico si trovavano alcuni giovani, alcuni minorenni. Uno di loro, già sanzionato nei giorni scorsi per il mancato rispetto del dpcm, per sfuggire al controllo ha scavalcato il balcone aggrappandosi alle inferriate, rimanendo appeso nel vuoto al terzo piano dello stabile.

L’intervento degli agenti ha scongiurato il peggio: il giovane è stato messo in sicurezza prima che potesse cadere, ed è stato sanzionato insieme con gli amici.