Ferito dopo una caduta sugli scogli, salvato dai sommozzatori

Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio 2020 i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla scogliera nella zona del Gruppo del Sale, per soccorrere un sessantenne che, cadendo, si è procurato una presunta frattura della caviglia.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l'infortunato via terra mentre dal mare sono arrivati i sommozzatori. Questi, grazie ad una barella galleggiante, hanno recuperato il ferito e lo hanno trasferito dagli scogli al gommone per il trasporto al porto di Chiavari dove era in attesa l'ambulanza.

La manovra ha permesso di limitare i rischi della movimentazione sulla scogliera. Presente sul posto la Capitaneria di Porto.