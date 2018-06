Chiavari: pusher vede il posto di blocco, "molla" la fidanzata e tenta la fuga

Ha visto da lontano il posto di blocco dei carabinieri, che lo avrebbero inevitabilmente fermato e trovato con la droga, così ha deciso di tentare il tutto e per tutto: ha fatto scendere la fidanzata, l’ha lasciata in strada e si è dato alla fuga a bordo di uno scooter. Peccato però che i militari siano alla fine riusciti a rintracciarlo ugualmente, e oltre ad arrestarlo per spaccio lo hanno anche denunciato per guida senza patente, ma conseguita.

Tutto è successo nel pomeriggio di venerdì a Chiavari: protagonista una coppia composta da una 41enne e un 20enne, che nel vedere il posto di blocco ha fatto scendere la compagna e poi ha provato a scappare. I carabinieri della compagnia locale hanno subito avviato le ricerche, rintracciando il giovane, un 20enne italiano, nei pressi della sua abitazione sita in San Colombano Certenoli, subito perquisita: all’interno hanno trovato 75 grammi di marijuana nascosti nell’armadio della camera da letto e tutta l’attrezzatura necessaria per confezionare le dosi.

Il giovane è stato dunque arrestato per spaccio (cui si è aggiunta la denuncia per mancanza di patente), così come la compagna, denunciata a sua volta per favoreggiamento personale per avere sostenuto di non conoscere il giovane con cui stava viaggiando, in realtà il suo convivente.

Dal controllo del cellulare del ragazzo, inoltre, è emerso un altro dato interessate: su Whatsapp faceva parte di due diversi gruppi, “viabilità Valfontanabuona” e “posti di blocco Levante”, in cui si scambiava informazioni con conoscenti e “colleghi” per evitare i controlli delle forze dell’ordine. Indagini sono adesso in corso per risalire alla rete di cui fa parte.