Surfista disperso a Chiavari, ritrovato nel bosco

È stato ritrovato e sta bene il trentenne, di cui si erano trovati i vestiti su una spiaggia di Chiavari e l'auto, parcheggiata sul lungomare, ma di lui nessuna traccia.

Dopo ore di ricerche in mare e a terra da parte di vigili del fuoco, sommozzatori, forze dell'ordine e 118, intorno alle 3 della scorsa notte il giovane è stato individuato fra la vegetazione a ponente di via Preli. Dopo essere uscito in mare con una tavola da surf, il trentenne è finito su una spiaggia isolata e, non riuscendo a rientrare dal mare, ha tentato di farlo via monte.