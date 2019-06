Tigullio: 160 persone controllate dai carabinieri nel weekend

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri di Chiavari sul territorio di competenza. Oltre a controllare 160 persone, 121 mezzi, 58 obiettivi sensibili, effettuare 2 contravvenzioni al codice della strada e ritirare 2 patente di guida, i militari hanno denunciato quattro persone.

Una cittadina cinese di 43 anni, gravata di pregiudizi di polizia, titolare di un esercizio commerciale, è stata sanzionata per tentata frode poiché ha posto in vendita prodotti alimentari senza esporre l’indicazione di derivazione degli stessi.

Un 25enne di Avegno, gravato di pregiudizi di polizia, è stato denunciato perché sorpreso alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, pertanto gli è stata ritirata la patente di guida; un alessandrino di 32 anni, gravato di pregiudizi di polizia, dopo una lite per un mancato accordo inerente un lavoro di giardinaggio, è stato denunciato per minaccia.

Infine un 87enne genovese ha approfittato dell'assenza del proprio figlio per introdursi all'interno del cortile dell'abitazione e depositare materiale vario. Per questo è stato sanzionato per violazione di domicilio.