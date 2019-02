Spacciano cocaina al casello di Chiavari, arrestati

I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Sestri Levante e i colleghi di Chiavari hanno assistito a una cessione di due grammi circa di cocaina a una 37enne nei pressi del casello autostradale. Gli spacciatori si sono poi allontanati a bordo di un motociclo, inseguiti dai carabinieri.

I due sono stati fermati in salita Arenelle a Cavi di Lavagna. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri otto grammi della stessa sostanza e di oltre duemila euro in contanti, sequestrati insieme alla droga. P. E. di 28 anni, gravato di pregiudizi di polizia e la sua complice S. A. di 23 anni, entrambi regolari sul territorio, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e in mattinata sono stati processati con rito direttissimo.

La 37enne sarà segnalata alla prefettura quale assuntrice.