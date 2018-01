Chiavari, chiuso il Teatro Cantero: «Speriamo non sia un addio»

Gli appelli sono stati tanti, così come gli incontri istituzionali per salvarlo, ma alla fine il Teatro Cantero di Chiavari, un pezzo di storia della cittadina del Tigullio, ha dovuto chiudere i battenti.

L’ultima proiezione cinematografica si è tenuta il 31 dicembre, termine entro cui avrebbero dovuto essere realizzati gli interventi necessari per ottenere l’agibilità e scongiurare la chiusura. I soldi necessari erano però troppi, e il direttore non ha potuto fare altro che guardare i Vigili del Fuoco apporre i sigilli agli ingressi. Stando alle stime, infatti, la spesa minima per la ristrutturazione era di circa 400mila euro, fondi che la sola gestione privata non è riuscita a reperire.

Circa una sessantina le persone che hanno voluto trascorrere l’ultimo giorno dell’anno rendendo omaggio allo storico teatro, dividendosi tra la proiezione del nuovo film d’animazione Disney-Pixar e quella dell’ultimo capitolo della saga di Star Wars. Poi è rimasto giusto il tempo di salutare il pubblico con l’augurio di riuscire, nel 2018, a trovare una soluzione per vederlo riaprire.

Sulla pagina Facebook, al 31 dicembre, resta solo l’immagine di un palcoscenico vuoto, immerso in una sala buia, e i commenti dispiaciuti di chi all’interno del Cantero ha trascorsi pomeriggi e serate immerso nella sua atmosfera d’altri tempi: «Speriamo sia solo un arrivederci, e non un addio».