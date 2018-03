Notte di controlli nel Tigullio, quattro denunciati per guida in stato di ebbrezza

Nella notte fra sabato e domenica, a Chiavari e Carasco, i carabinieri hanno svolto predisposti servizi preventivi finalizzati al contrasto dei fenomeni noti come le 'stragi del sabato sera'.

Durante posti di controllo alla circolazione stradale e soste in prossimità di locali notturni e caselli autostradali, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica quattro persone di età compresa tra i 41 e 53 anni, di cui tre con pregiudizi di polizia.

Ai conducenti sono state ritirare le patenti di guida e i mezzi sono stati affidati a persone idonee.