Fermata per un controllo, prende a calci i carabinieri: arrestata

Nel pomeriggio di mercoledì 27 febbraio 2019 in via San Pier di Canne a Chiavari un equipaggio dei carabinieri ha fermato per un controllo una donna. La stessa, fin da subito, oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalità, ha colpito i militari con alcuni calci, inoltre ha proferito nei loro confronti frasi offensive e minacciose.

Bloccata e identificata in una marocchina di 35 anni, gravata di pregiudizi di polizia, la donna è stata arrestata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazione sulla propria identità. Questa mattina è stata processata con rito direttissimo.