Picchia il compagno e lo manda in ospedale per gelosia, denunciata 38enne

Al termine di accertamenti i carabinieri hanno denunciato a piede libero una donna di 38 anni di Chiavari che aveva picchiato, per motivi di gelosia, il compagno di 39 anni residente a Sestri Levante.

L'uomo si era rivolto alle forze dell'ordine per denunciare la donna. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri di Chiavari la donna, nel mese di gennaio, aveva minacciato il 39enne dopo una discussione per per motivi di gelosia, poi lo aveva picchiato danneggiando anche alcuni oggetti, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

La 38enne, che aveva anche precedenti di polizia, è stata denunciata a piede libero per “lesioni personali aggravate, minaccia e danneggiamento”.