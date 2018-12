Anziani col vizio del borseggio sui bus: in manette anche un 88enne

Arrestati a Chiavari dalla Polizia due anziani borseggiatori specializzati in furti con destrezza sugli autobus Atp. Si tratta di un italiano di 60 anni e un 88enne di origini cilene, entrambi con precedenti per questa tipologia di reato.

Il Commissariato Chiavari ha predisposto, nella mattinata di venerdì 28 dicembre 2018, un servizio in abiti civili finalizzato al contrasto dei furti con destrezza, realizzati a bordo dei mezzi delle linee Atp in particolare ai danni di donne anziane. L’attività investigativa avviata proprio da uno di questi borseggi, commesso il 21 dicembre scorso, aveva consentito di focalizzare l’attenzione sui due uomini, entrambi gravati da numerosi precedenti per questo tipo di reato. I due sospettai sono stati individuati in località Caperana, dove sono saliti su un autobus di linea diretto a Chiavari. Sullo stesso mezzo è salita, due fermate dopo, una poliziotta del commissariato che, in stretto contatto radio con i colleghi che in auto seguivano il bus, ha osservato da vicino le mosse dei due.

Ha così potuto così vedere il 60enne che, coperto dal complice 88enne, ha infilato la mano, nascosta da una giacca piegata sull’avambraccio, nella borsa di un’anziana passeggera, derubandola del portafoglio. Appena scesi alla fermata di Piazza Roma, i due borseggiatori sono stati fermati dai poliziotti, che hanno potuto così recuperare il bottino, ancora nascosto nella manica del giubbotto.

I due arrestati, privi di una fissa dimora in questa provincia, sono sospettati, oltre che di furti con destrezza commessi su mezzi pubblici, anche di borseggi compiuti nei mercati rionali del Tigullio. Non a caso, erano diretti a Chiavari dove, il venerdì mattina, si tiene il mercato. Nella mattinata di sabato 29 dicembre 2018 sono stati giudicati per direttisima.