Fine settimana di controlli nel Tigullio, un arresto e cinque denunce

Nel corso di un servizio di controllo coordinato del territorio predisposto dalla compagnia carabinieri di Chiavari, i militari della locale Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 32enne di origini ecuadoriane, con precedenti di polizia, per furto aggravato di una bicicletta lasciata in via Dante.

Altre cinque persone sono state denunciate: si tratta di un cittadino senegalese, trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento con marchio contraffatto e di un altro senegalese, fermato per un controllo, risultato privo di regolare permesso di soggiorno.

Infine, nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale svolti nei pressi di discoteche e locali notturni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza due persone di età compresa tra 30 e 54 anni, mentre un 43enne di Sestri Levante è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.