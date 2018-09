Aggredisce un uomo a colpi di ombrellone, arrestata 44enne

Una donna di 44 anni è stata arrestata per avere aggredito un 47enne usando un’asta da ombrellone: è successo nella notte tra sabato e domenica a Chiavari, e le cause della lite sono ancora poco chiare.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile, la donna si trovava in compagnia di un amico quando, nel corso della serata, è scoppiata una lite con un altro uomo, un cittadino marocchino di 47 anni. Tra i tre la discussione è rapidamente degenerata sino a quando la coppia non si è accanita sul 47enne con due aste da ombrellone. Poi la fuga, mentre il ferito veniva portato in ospedale e medicato.

I carabinieri si sono subito messi sulle tracce degli aggressori e hanno rintracciato la donna, residente a San Colombano Certenoli: arrestata, in mattinata è stata portata in tribunale per la direttissima. Ancora senza esito invece la ricerca del complice.