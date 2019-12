Chiavari, colpiscono un ragazzo alla testa con una chiave inglese e poi scappano

A Chiavari, nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare una lite tra alcuni ragazzi in centro.

I militari, sul posto, hanno trovato un 25enne ferito, successivamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna (dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni). Ma degli aggressori non c'era più nessuna traccia.

Mercoledì pomeriggio i responsabili sono stati scoperti e rintracciati dai carabinieri: si tratta di tre uomini di 22, 51 e 63 anni, di cui due pregiudicati.

I tre avevano spintonato e colpito alla testa la vittima con una chiave svita-bulloni, scappando subito dopo, per motivi in fase di accertamento. Dunque sono stati denunciati a piede libero per concorso in lesioni volontarie e porto d'armi o oggetti atti a offendere.