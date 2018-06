Ubriaca aggredisce i carabinieri, arrestata

Aggressione ai danni di due carabinieri all'alba di domenica 3 giugno quando, intorno alle 5 del mattino, una donna è stata fermata a Chiavari da una pattuglia che l'aveva notata da sola per strada e barcollante.

La donna però ha reagito alla sollecitudine dei militari con la violenza, non ha sentito ragioni e ha aggredito i due uomini spintonandoli e graffiandoli al volto e alle mani.

La 35enne di origini marocchine, ubriaca e in evidente stato di agitazione, è stata così arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e sarà processata per direttissima domani, lunedì 5 giugno.