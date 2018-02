Lavori di manutenzione, niente acqua a Chiavari

Un'altra mattinata senza acqua per i residenti di alcune vie di Chiavari giovedì 8 febbraio 2018. L'interruzione del servizio idrico è stata programmata per consentire la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione, come comunica Iren Acqua Tigullio.

Le vie coinvolte

Niente acqua a Chiavari giovedì 8 febbraio dalle ore 8.30 alle 11.30 nelle seguenti vie:

- Via Aurelia (tratto iniziale da Via Prandina a Santuario delle Grazie)

- Località Bacezza e Madonna dell’Ulivo

- Via Paganini

- Via privata Paganini

- Salita Descalzi

- Salita Bacezza

- Via Gonnelli Cioni

- Via Romana.

- Casello Autostradale

- Via Colonnello Franceschi

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorpidimento dell’acqua e di emulsione da aria che si risolveranno comunque in breve tempo, informa ancora Iren Tigullio.