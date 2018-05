Cinquanta chilogrammi di hashish in officina, arrestato

Un cinquantenne di Sestri Ponente è finito in carcere a Marassi con l'accusa di spaccio di droga dopo che i carabinieri hanno trovato sabato scorso nell'officina dove lavorava in via Chiaravagna quasi cinquanta chilogrammi di hashish. Questa mattina il gip ha convalidato l'arresto.

Il fermo di L. C., 53 anni, piccoli precedenti per droga, rientra in un'operazione più vasta dei carabinieri, volta al contrasto dello spaccio. Sono in corso indagini per chiarire la provenienza dello stupefacente e la sua destinazione finale.