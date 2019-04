Sestri: rubano 100 euro di merce al supermercato, denunciati

Nel corso della mattina di martedì 9 aprile 2019 i carabinieri della stazione Sampierdarena, al termine di accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato in concorso un colombiano di 27 anni e un genovese di 22 anni, entrambi con pregiudizi di polizia.

I due sono ritenuti responsabili di aver sottratto merce varia dal supermercato Pam in via Chiaravagna a Sestri Ponente per un valore complessivo di 102 euro. Refurtiva recuperata e restituita al personale del supermercato.