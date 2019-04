Auto in fiamme e fuga di gas: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Intorno alle 21.30 di mercoledì 10 aprile i vigili del fuoco del distaccamento Multedo sono intervenuti in via della Torrazza nel quartiere Pra' per l'incendio di un'auto. Per cause in via di accertamento il veicolo ha preso fuoco. Quando la squadra è arrivata sul posto ha contenuto e abbattuto le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse al vicino bosco.

Poco dopo le 23 i vigili del fuoco si sono recati in via Chiaravagna per una fuga di gas. Durante i lavori di scavo per la posa delle fibre ottiche, un escavatore ha tranciato un tubo del gas metano, provocandone la fuoriuscita.

La squadra dei vigili del fuoco ha garantito che gli addetti alla riparazione lavorassero in sicurezza. La strada è stata chiusa al traffico.