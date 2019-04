Scavi per la fibra ottica, via Chiaravagna chiusa per 6 notti

Stop al traffico per 6 notti, dall’8 al 13 aprile, in via Chiaravagna, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, per consentire l’ultimazione dei lavori di posa dei cavi della fibra ottica.

La chiusura scatta alle 21 e termina alle 6, scatta lunedì notte e resta in vigore sino a sabato mattina: via Chiaravagna sarà chiusa nel tratto compreso tra il civico 17 e il civico 35, all’altezza di Via Gabrio Casati. I veicoli provenienti da monte dovranno dunque svoltare a destra, percorrere via Casati e poi imboccare viale Canepa.

Per l’intera durata della chiusura sarà garantito il transito ai mezzi pubblici, dei mezzi di soccorso e dei veicoli diretti ai parcheggi o box nel tratto in direzione mare. La speranza del Municipio, vista la presenza di numerosi cantieri nel quartiere (non ultimo proprio quello di viale Canepa) è che la ditta concluda i lavori in anticipo e possa dunque restituire la strada prima di sabato.