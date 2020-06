Champagnat, timori per la possibile chiusura del liceo

Aria di crisi allo Champagnat. La scuola genovese gestita dai Maristi non ha ancora fatto alcuna comunicazione ufficiale agli studenti e alle loro famiglie, ma questo potrebbe avvenire fra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno 2020. Il timore è che dall'anno prossimo possa chiudere il liceo.

Dopo la maturità sono rimaste solo due classi e, dopo questi mesi di didattica a distanza, in cui la scuola si è adoperata per non fare mancare nulla ai ragazzi, svolgendo quasi interamente le ore previste dal calendario scolastico, ora gli studenti sono preoccupati per il loro futuro.

Se venisse confermata la decisione di chiudere il liceo, gli studenti delle due classi rimaste dovrebbero cercare un'altra scuola in fretta, sperando di trovare posto in una di quelle della zona, in modo da non allontanarsi troppo da casa. Nessun rischio invece per quanto riguarda medie ed elementari.