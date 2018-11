Meteo: dopo l'allerta arriva la tregua ma si contano i danni

L'allerta meteo è cessata alle 12 grazie a un rapido miglioramento che ha interessato la regione sin dalle prime ore del mattino di giovedì 1 novembre. Dopo cinque giorni di pioggia, vento e mareggiate a Genova è tornato a splendere il sole.

Cessata allerta

L'ultima perturbazione ha fatto registrare precipitazioni concentrate prevalentemente in mare, che hanno provocato l'innalzamento dei livelli dell'acqua lungo i corsi maggiori. Da ieri sera alle 10 di stamattina c’è stata ancora molta pioggia. Sessantatre i millimetri caduti a Mele nel genovesato, 163 a Lerca, dopo Arenzano. Non è mancato il vento forte con raffiche che, in località come Framura, hanno raggiunto gli ottanta chilometri all'ora.

Per quanto riguarda le previsioni per le prossime ore, nel pomeriggio avremo ancora un pò di instabilità sul centro-ponente con locali piogge o rovesci, ampie schiarite a Levante. Mari e venti si andranno attenuando.

Le previsioni per venerdì 2 novembre

Domani, invece, al primo mattino nubi basse sui i versanti padani del centro-ponente, ampie schiarite lungo le aree costiere. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento a partire da levante in estensione al centro-ponente con associate piogge sparse e sporadici rovesci, più probabili a levante. I venti saranno forti settentrionali sul Centro-Ponente anche rafficati(60-70 km/h) specie lungo i crinali e agli sbocchi delle valli, tra deboli e moderati a Levante. Il mare mosso sottocosta, molto mosso al largo, localmente agitato.

I danni provocati dal maltempo

Portofino resta ancora isolata, i turisti vengono trasferiti su gommoni per allontanarsi dal borgo. I collegamenti con San Michele di Pagana sono interrotti, incalcolabili i danni alle strutture lungo la costa. A Rapallo si continua a recuperare gli yacht spezzati dalla mareggiata e spostati alla foce dei fiumi. Amiu è all'opera a Boccadasse per il recupero dei detriti lasciati dalle onde. Si lavora anche a Voltri, Vesima e Arenzano dove la furia delle onde e dei venti ha sradicato le casette dei pescatori, degli stabilimenti balneari e distrutto le passeggiate a mare.

La Regione ha richiesto formalmente lo stato d'emergenza al Governo e, nei prossimi giorni, si attende la risposta. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, stima una ventina di giorni per quantificare con esatezza i danni provocati da questa ondata di maltempo.