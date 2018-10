Furto da 738 euro in centro, rintracciati e denunciati

I carabinieri della stazione di Carignano, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato un 23enne ecuadoriano e un 20enne genovese, entrambi con pregiudizi di polizia.

I due giovani, nel corso di un controllo di polizia, sono stati riconosciuti quali autori di un furto avvenuto lo scorso 13 settembre presso un esercizio commerciale in via Cesarea per un importo di merce pari a 738 euro.