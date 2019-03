Falso allarme bomba in centro, artificieri sul posto

Una telefonata al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l'ennesimo allarme bomba a Genova. È successo questa mattina poco dopo le 8 in via Cesarea in centro.

La strada è stata interdetta al passaggio pedonale. Sul posto i carabinieri della compagnia Centro, la polizia, i vigili del fuoco, e il personale della polizia locale.

Il presunto ordigno sarebbe stato all'altezza dell'incrocio con via Malta, dove c'è il civico 12, che ospita una filiale di Banca Carige. Poco prima delle 10 la situazione è tornata alla normalità dopo che si è accertato che non c'era nessuna bomba.