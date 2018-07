Solarium e sala biliardi nel complesso ex Dufour di via Cervetto

Sviluppo Genova ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affido della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di riqualificazione del complesso ex Dufour di via Cervetto a Cornigliano.

L'intervento, in particolare, riguarda l'ampliamento e la riorganizzazione degli spazi interni degli edifici esistenti attualmente in uso a un'associazione concessionaria del Comune di Genova, proprietario dell'area, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e per il tempo libero. È prevista la demolizione di alcuni volumi esistenti e di realizzare un nuovo edificio a due piani che ospiterà nuovi locali per uffici e magazzini a servizio delle associazioni e permetterà di implementare le funzioni esistenti quali bar, cucina, sala biliardo, ecc.

L'intervento consentirà nuove opportunità di utilizzo degli spazi per sala lettura/biblioteca, sala televisione, salette polivalenti, grande sala biliardo, salone per dibattiti, riunioni e iniziative ludiche, locali a uso segreterie in sostituzione di quelli, oggi ospitati esternamente in prefabbricati fatiscenti nel parcheggio.

Sarà inoltre realizzata su una porzione di copertura del nuovo edificio un terrazzo fruibile nella stagione estiva. All'interno del vecchio edificio saranno previsti interventi mirati alla razionalizzazione dei locali magazzino e del deposito in comune con la palestra e al miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato. A completamento sono previsti interventi di riqualificazione degli spazi esterni, del parcheggio e dell'ingresso al complesso che renderanno indipendente l'accesso al parco pubblico di Valletta San Pietro.

La procedura di gara sarà di tipo aperto e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il 3 settembre e la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute è fissata per il prossimo 4 settembre. L'intervento, compreso nel “Programma Integrato di Riqualificazione Urbana di Cornigliano” approvato Dcc n. 62 del 09/09/2008, è finanziato interamente da Società per Cornigliano che ha affidato a Sviluppo Genova S.p.A., all'interno del mandato più generale assegnato nel 2005, lo svolgimento di tutte le attività tecniche e progettuali necessarie.