L'intervista a Emilia Merlo, dirigente dell'Istituto Divina Provvidenza - San Bartolomeo Apostolo di via San Bartolomeo della Certosa: «Abbiamo una ventina di bimbi con criticità legate all'essere sfollati o al non poter raggiungere la scuola - conferma - Faremo di tutto per facilitarli, l'ascolto è la priorità»