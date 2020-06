Si ubriaca, salta sull'auto della Polizia Locale e sfascia il parabrezza, 33enne nei guai

Domenica sera di "follia" a Brin, in via Pindemonte, dove un 33enne originario della Sardegna, dopo aver esagerato con l'alcool, si è avvicinato a un'auto della Polizia Locale, ci è saltato sopra a piè pari e ha sfasciato il vetro del parabrezza, per poi allontanarsi. È successo alle 21,15 circa.

L'uomo però è stato seguito seguito attraverso le telecamere dal personale della sala operativa del Corpo, mentre sul posto si portavano pattuglie del reparto Giudiziaria e del reparto Pronto intervento.

Ed è stato filmato dunque anche mentre tornava - poco dopo - sul posto dell'atto vandalico, portando con sé un sacco di patate acquistato nel frattempo. A quel punto è stato fermato, nnon senza fatica, e trasportato dalla pattuglia della Giudiziaria fino alla Questura, perché privo di documenti, per stabilire la sua identità. Lì, si è scoperto che l'uomo ha precedenti per lesioni, ingiurie e minacce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato denunciato a piede libero per danneggiamenti e sanzionato per ubriachezza manifesta.