Lavori in corso, niente acqua a Certosa

Niente acqua a Certosa giovedì 18 ottobre tra le ore 8 e le 17. Lo ha comunicato Iren Acqua attraverso una nota ufficiale, nella quale sono elencate le vie coinvolte dai lavori di manutenzione alla rete di distribuzione che rendono necessaria l'interruzione idrica.

Le vie coinvolte

Erogazione idrica sospesa, quindi, giovedì 18 ottobre tra le ore 8 e le 17 nelle seguenti vie:

Via Questa

Via Borsieri

Passo Camozzi

Via Bezzi

Via Biagini

Via Jori (utenze allacciate su condotta adiacente cinta ferroviaria)

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.