Incendio a Certosa, evacuato palazzo invaso dal fumo

Attimi di grande paura nel pomeriggio di venerdì per i residenti di via Zella a causa di un incendio divampato in un appartamento che ha costretto all’evacuazione di un intero palazzo.

Il rogo è scoppiato intorno alle 14.30, e il fumo ha immediatamente riempito il vano scale costringendo i vigili del fuoco a fare uscire gli inquilini in via precauzionale. Nessuno è rimasto ferito, ma sul posto sono comunque intervenute anche diverse ambulanze insieme con la polizia Locale, le volanti della questura e tre squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme sono state domate in poco tempo, ma l’intervento di bonifica, proprio a causa del fumo, è durato circa due ore. Intorno alle 17 i residenti hanno potuto fare ritorno alle loro abitazioni, ancora da chiarire le cause dell’incendio.