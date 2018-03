Esce dal market con 400 euro di merce non pagata: denunciato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato denunciato per furto dopo avere tentato di allontanarsi da un punto vendita Tigotà di Certosa con merce non pagata per un valore totale di 400 euro.

A notare il 33enne, originario dell’Est Europa, è stato il personale del negozio di via Canepari, che ha subito avvisato i carabinieri: una volta sul posto, i militari della stazione di Cornigliano lo hanno fermato e perquisito trovandogli addosso i prodotti rubati.

L’uomo è stato dunque denunciato per furto aggravato, mentre la merce è stata restituita al negozio.