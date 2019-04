Certosa, fuga di gas in via Ristori: palazzo evacuato

Fuga di gas nel primo pomeriggio di venerdì in via Ristori, nel quartiere genovese di Certosa.

L’intervento è scattato intorno alle 13.30 al civico 10: a segnalare il forte odore di gas gli inquilini degli appartamenti al terzo piano del palazzo interessato, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Una volta sul posto, le squadre hanno accertato la presenza di gas e localizzato la perdita nel locale caldaia, decidendo di far evacure i 14 nuclei familiari delle 2 scale del condominio. Gli inquilini sono quindi scesi in strada, chiusa dalla Municipale, in attesa della fine della bonifica, che poco dopo le 16 era ancora in corso.