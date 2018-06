Dose letale di crack, madre torna a casa e trova la figlia morta

Una 29enne è stata trovata morta ieri in casa della madre a Certosa. La donna potrebbe essere deceduta per una dose letale di crack. La Procura ha aperto un'inchiesta per morte come conseguenza di altro reato e nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia.

A chiamare le volanti è stata la madre della giovane. Se confermate le cause di morte, dovute all'assunzione di stupefacenti, si tratterebbe del quinto decesso per droga in città nel giro di un anno. Gli inquirenti hanno ascoltato a lungo la madre della vittima, che ha riferito dei problemi di tossicodipendenza della figlia.

La giovane non si è sentita bene nella notte fra venerdì e sabato e così è rimasta a casa tutto il giorno. Al rientro la madre ha fatto la triste scoperta. Prima di lei, l'ultima vittima della droga è stata una mamma 26enne, trovata morta lo scorso gennaio a San Teodoro. Andando ancora indietro nel tempo fino al luglio dello scorso anno si ricorda la vicenda di Adele De Vincenzi.

Nel maggio 2017 erano state due le ragazze a perdere la vita, una 17enne, che si era sentita male in un appartamento di Borgoratti, e un'altra giovane, trovata nei pressi di un cantiere in via Balbi.