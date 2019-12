A Certosa un albero di Natale con 43 palline bianche in ricordo delle vittime del Morandi

Quarantatre palline bianche, come le vittime del crollo del ponte Morandi, per non dimenticare la tragedia che ha colpito Genova il 14 agosto 2018.

Sono queste le speciali decorazioni che addobbano l'albero di Natale di piazzele Emilio Guerra, al confine tra Certosa e Rivarolo, accanto alla biblioteca civica Cervetto.

L'accensione dell'albero è prevista per domenica 15 dicembre alle ore 17, in presenza delle istituzioni: un momento dedicato al Natale, ma anche alla memoria e alla commozione di un quartiere che non può e non vuole dimenticare.