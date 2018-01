Ragazza aggredita e rapinata per strada a Sestri Ponente

Ha seguito una ragazza, le ha chiesto 20 euro e quando lei gli ha detto di non avere denaro con sé, l'ha buttata per terra, colpendola ripetutamente (3 giorni di prognosi per traumi alla mano, petto e collo). È successo sabato sera intorno alle 23 in via Cerruti a Sestri Ponente.

Alcuni condomini di uno stabile vicino hanno chiamato il 112, mentre diversi passanti hanno fermato l'aggressore sino all'arrivo della polizia. Il successivo controllo dell'uomo ha permesso agli agenti di rinvenire una boccetta di profumo, che la ragazza aveva nella sua borsetta, e due involucri contenenti circa 45 grammi di cannabis.

Il trentenne, di origini nigeriane, è stato arrestato per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Fissato per questa mattina il processo con rito direttissimo.